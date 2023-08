Ecco come faranno i computer quantistici a cambiare il mondo

I computer quantistici rappresentano la prossima grande evoluzione. Queste macchine, sfruttando le stranezze della meccanica quantistica, promettono di superare in potenza anche i supercomputer più avanzati. Eppure, nonostante le potenzialità straordinarie, la strada per realizzare appieno questo potenziale è ancora lunga e tortuosa.

Tuttavia, negli ultimi anni, abbiamo assistito a progressi significativi, con l'emergere di semplici processori quantistici e soluzioni innovative ai principali ostacoli del settore.

Cosa ci riserva il futuro dei computer quantistici? Secondo il Professor Winfried Hensinger, esperto di Tecnologia Quantistica presso l'Università del Sussex, nei prossimi cinque o dieci anni potremmo vedere la prima applicazione concreta e rivoluzionaria di un computer quantistico.

Questa potrebbe avere un impatto significativo, magari in un settore industriale specifico. Una volta dimostrato il potenziale, l'attenzione si sposterà non solo sulla costruzione di macchine più potenti, ma anche sullo sviluppo di algoritmi e software specifici, essenziali per sfruttare appieno le capacità di questi dispositivi.

Un esempio concreto? L'azienda Universal Quantum, in collaborazione con Rolls Royce, sta lavorando per sviluppare motori aerei più efficienti attraverso la simulazione delle dinamiche dei fluidi con computer quantistici. Un altro esempio riguarda la simulazione della molecola FeMoco, fondamentale per la fissazione dell'azoto e, di conseguenza, per la produzione di fertilizzanti. Ottimizzando questo processo, potremmo risparmiare una quantità significativa di energia a livello globale.

In sintesi, il futuro dei computer quantistici è luminoso e promettente... e giorno dopo giorno, anno dopo anno, ci saranno dei progressi sempre più visibili.