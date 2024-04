Come facciamo a comunicare con questa sonda a 20 miliardi di km di distanza?

Nel 2018, Voyager 2 ha segnato la storia umana, diventando il secondo oggetto fabbricato dalle mani dell'uomo a solcare lo spazio interstellare, una regione oltre l'abbraccio gravitazionale del nostro Sole.

Ma come fa questa sonda spaziale a mantenere il contatto con la Terra, a più di 20 miliardi di chilometri di distanza? La risposta risiede nella Deep Space Network (DSN) della NASA, un sistema globale di antenne radio che punteggiano il globo in tre posizioni strategiche: Goldstone in California, Robledo vicino a Madrid e Tidbinbilla vicino a Canberra.

Quest'ultimo sito ospita un'antenna, denominata DSS-43, unica nel suo genere, che ha l'onere e l'onore di ascoltare e parlare con Voyager 2. La posizione meridionale di questa stazione è cruciale, poiché Voyager 2 è visibile solo dall'emisfero australe.

Nonostante la distanza astronomicamente vasta e il debole segnale emesso dalla sonda, che raggiunge la Terra con una potenza infinitesimale, l'ingegnosità umana e la tecnologia si uniscono per far sì che la comunicazione non solo sia possibile ma anche efficace.

La trasmissione, sebbene parta da un modesto 23 Watt, circa otto volte la potenza di un comune telefono cellulare, viene ricevuta grazie a tecniche di elaborazione del segnale estremamente sofisticate e alla precisione direzionale sia dell'antenna DSS-43 sia del trasmettitore su Voyager 2. E mentre DSS-43 sussurra nell'etere con una potenza di trasmissione che può raggiungere i 400.000 Watt, la nostra sonda interstellare ascolta, chiara e distinta, nonostante le inconcepibili distanze.

Nel frattempo, sapete che questo veicolo spaziale rimarrà operativo fino al 2026?

Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti oggi su