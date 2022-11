Ecco come comunicavano i monaci che facevano voto di silenzio, nel Medioevo

Un tempo, si riteneva che il silenzio fosse un ingrediente fondamentale per la riuscita della meditazione. I primissimi frati cristiani si isolavano dal mondo abitato, diventando eremiti, per condurre uno stile di vita solitario. La ricerca della riflessione diventa molto popolare nel medioevo, ecco perché alcuni monaci fecero voto di silenzio.

Certo, dedicare una parte della giornata alla contemplazione può sembrare qualcosa di proficuo, soprattutto per chi vive un’esistenza legata alla religione; tuttavia, non sono tutti positivi gli aspetti di questa pratica, specie in termini di comunicazione. Non a caso, molti ordini monastici svilupparono una forma medievale del linguaggio dei segni.

Probabilmente, il sistema più famoso di tutti è quello creato nel Monastero di Cluny, nel X secolo. Anche San Benedetto da Norcia, operativo nel V-VI secolo a.C., valorizza questo tipo di espressione. La prima lingua dei segni fu codificata nel’816.

Il sistema progettato a Cluny fu così apprezzato da diffondersi anche nell'Inghilterra anglosassone. Si badi bene, però, ad immaginare il linguaggio privo di parole come quello che conosciamo noi oggi: ogni gesto variava di luogo in luogo e indicava solamente a un nome ("acqua", "luce", "pane"). Probabilmente scarseggiavano segni rimandanti a un bel bagno, dato che sono stati trovati molti parassiti nei cadaveri dei frati di Cambridge.

Ma il fatto che i gesti rimandassero a specifici significati, non contaminava il processo di meditazione dei monaci? Non vi siete posti solo voi questo dilemma, infatti lo stesso San Benedetto affermò, nella sua “Regola”, che i frati dovevano utilizzare questo linguaggio solo se strettamente necessario. Il cronista gallese Geraldus Cambrensis descrisse i fedeli della Christ Church “attori e giullari”, dato che intavolavano intere conversazioni fatte di gesti con le mani.

Bel modo di “rimanere in silenzio”.

