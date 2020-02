Come comunicheranno i futuri astronauti che sbarcheranno su Marte? Tramite i laser

La NASA conta di riuscire ad inviare i primi astronauti sul Pianeta Rosso entro la metà del 2030. I lavori di progettazione sono già iniziati e, attualmente, l'agenzia spaziale americana sta costruendo un enorme "piatto" in California che spera permetterà agli astronauti di Marte di comunicare con la Terra.

Per tutti questi anni, infatti, la NASA si è affidata alle onde radio per comunicare con i suoi astronauti e con i veicoli spaziali. Tuttavia, quando gli esseri umani sbarcheranno finalmente su Marte, avranno bisogno di una connessione solida e ad alta velocità. Come rendere possibile tutto ciò, ad una distanza di 57.590.630 chilometri? Con i laser, ovviamente.

"I laser possono aumentare la velocità di trasmissione dati da Marte di circa 10 volte rispetto a quanto si ottiene dalle onde radio", ha recentemente dichiarato la direttrice del programma, Suzanne Dodd, in una nota. Attualmente, i lavori di costruzione sono iniziati solo su un piatto di 36 metri, a Goldstone, in California. Solo uno dei numerosi piatti che andranno a comporre il sistema di comunicazione laser che intende creare l'agenzia spaziale americana.

Non solo Marte. La NASA sta pianificando di provare il sistema per comunicare durante lo svolgimento della missione Psyche, secondo quanto riportato Inverse, che partirà nel 2022 ed esplorerà l'origine dei nuclei planetari studiando l'asteroide metallico 16 Psyche (una pietra spaziale dal valore di 700 quintilioni di dollari) tramite un orbiter.