Come condividere legalmente il proprio account Netflix con parenti e amici

Da quando il colosso dello streaming ha imposto un blocco alla condivisione delle password, e quindi degli account, tra parenti, amici e conoscenti, in tanti si sono rivoltati. Una scelta, quella di Netflix, per contrastare la pratica e, ovviamente, mantenere il più elevato possibile il numero totale degli abbonati ai propri servizi.

Esiste ad oggi la possibilità di condividere il proprio account in modo completamente legale, magari per vedervi insieme 5 grandi serie TV sui videogiochi presenti proprio su Netflix. Anzitutto, analizzando le guide presenti nel centro assistenza di Netflix, scopriamo che, se parte dello stesso nucleo domestico, gli utenti possono condividere la password e quindi il proprio abbonamento.

Questo significa che non solo i familiari abitanti della stessa abitazione, ma anche coinquilini e amici potranno beneficiare di un unico account per godersi i contenuti. A proposito, sapete dove sono i giochi su Netflix? E per chi risiede in un’altra abitazione? Esiste la possibilità, legale, di condividere il proprio account Netflix. La stessa piattaforma, come si legge nel centro assistenza, offre la possibilità di acquistare uno slot extra per inserire, all’interno di un dato account, un ulteriore utente.

I requisiti e gli step da seguire sono i seguenti:

il titolare dell’account dovrà acquistare lo slot extra per un utente, dopodiché dovrà invitare quest’ultimo ad utilizzarlo;

l’utente extra dovrà essere attivato nello stesso paese in cui è stato creato l’account dal titolare;

non è possibile, ad oggi, inserire utenti extra a pacchetti che includono Netflix o account legati a fatturazioni di terze parti;

i piani con pubblicità sono esclusi dalla possibilità di aggiungere utenti extra.

Dunque, come abbiamo visto,per condividere il proprio account. La differenza, rispetto al passato, è tutta nella necessità di acquistare uno slot al costo di 4,99€ mensili per utente extra, costo che fa lievitare di non poco il prezzo dell'abbonamento mensile.

