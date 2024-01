Come condividere la posizione da Android? L'opzione per amici e parenti

Dopo aver visto come inviare la posizione con Google Maps, è arrivato il momento di comprendere come fare a utilizzare la condivisione della posizione in tempo reale per seguire o far seguire i propri movimenti alle persone care.

Per farlo, utilizzeremo anche in questo caso Google Maps. Accendete lo smartphone e sbloccatelo. A questo punto, aprite la popolare app di navigazione e selezionate l'icona del vostro account: vi apparirà un menu a tendina, da cui dovrete scegliere e premere l'opzione Condivisione della posizione.

Da qui, premete il bottone azzurro Condividi posizione per iniziare il processo di condivisione della posizione con amici e parenti o, più in generale, contatti salvati nell'account Google.

Adesso verrà visualizzata la posizione, con un menu nella parte inferiore dello schermo. Potete scegliere la condivisione a tempo (con i tasti + e - potrete aumentare o diminuire la durata, il cui tempo predefinito è di un'ora) oppure fino allo spegnimento manuale tramite l'opzione Fino alla disattivazione.

Nella parte bassa del menu, invece, potrete scegliere la persona con cui condividere queste importanti informazioni tra i contatti più utilizzati su Gmail oppure scegliendoli dalle app dedicate, come Messaggi, WhatsApp o Telegram. Una volta passati sull'altra app, non dovrete fare altro che scorrere tra i contatti e scegliere quello a cui mandare la posizione in tempo reale.