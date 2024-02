Come condividere la posizione da iPhone? L'opzione che non avete visto

Dopo avervi spiegato come condividere la posizione su Android, vediamo ora come fare per eseguire la medesima procedura su iPhone e altri device iOS. In questo caso, le opzioni messe a disposizione da Apple sono molteplici, e vi permetteranno di far sapere ad amici e famigliari dove vi trovate in ogni momento della giornata.

Come spiega una FAQ del supporto di Apple, l'attivazione delle impostazioni "In Famiglia" dell'iPhone vi consente di condividere in tempo reale la vostra posizione con chiunque faccia parte della vostra Famiglia mediante le app Dov'è e Messaggi. Al contempo, le medesime app vi daranno modo di vedere la posizione dei device dei vostri famigliari e di aiutarli a ritrovarli in caso di smarrimento o di furto.

La prima cosa da fare, ovviamente, è configurare correttamente la vostra Famiglia su iOS: per fare ciò, inserite tra i vostri famigliari tutti gli account che volete abbiano accesso alla vostra posizione, come quello dei vostri genitori, del vostro compagno o della vostra compagna, di fratelli, parenti e amici. Eseguito questo step, dovrete semplicemente recarvi nelle Impostazioni del vostro iPhone o iPad, toccare su "Famiglia" e toccare l'opzione "Condivisione della posizione".

Fatto ciò, si aprirà un nuovo menu, nel quale potrete selezionare i nomi dei famigliari con cui condividere la vostra posizione. Potete anche decidere di condividere la posizione del vostro smartphone o tablet con tutti i famigliari: in questo caso, ogni nuovo aggiunto al gruppo Famiglia vedrà in automatico la vostra posizione tramite le app Dov'è e Messaggi, oppure su Trova Persone per gli Apple Watch aggiornati a watchOS 6 o successivi.

Inoltre, Apple ha introdotto "Tutto Bene" su iOS 17: la funzione vi permette di inviare la vostra posizione in tempo reale tramite l'app Messaggi a qualunque vostro contatto, che così potrà localizzarvi facilmente qualora dovesse succedervi qualcosa mentre vi trovate in viaggio. Se volete approfondire la funzionalità, vi consigliamo di dare un'occhiata alla guida all'utilizzo di "Tutto Bene" che abbiamo linkato all'inizio di questo paragrafo.