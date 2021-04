Come condividere un Reel su Instagram? Ecco come funziona il rivale di TikTok

Da qualche mese Instagram ha lanciato formalmente l’assalto a TikTok attraverso unnuovo formato di contenuti, battezzato “Reel”. Si tratta di video brevi che, appunto, riprendono quelli di TikTok. Ma come si condividono?

Ovviamente Instagram continua a fare della facilità d’uso della propria applicazione il proprio punto forte, ed anche i Reel rientrano in quest’ottica.

Per creare e condividere un Reel non bisogna fare altro che aprire l’app e cliccare sull’icona centrale della barra inferiore (quella alla destra della lente d’ingrandimento). In questa schermata saranno presenti tutti i Reel condivisi dalle persone seguite: nella nuova tab non dovrete fare altro che fare tap sull’icona della fotocamera presente in alto a destra.

L’UI sarà praticamente identica a quella delle Storie: per iniziare la registrazione dovrete cliccare sul pulsante centrale a forma di cerchio ed iniziare la registrazione. Sarà anche possibile aggiungere degli effetti aggiuntivi tramite lo slide presente sulla sinistra: potrete regolare la velocità, ma anche aggiungere la musica, selezionare il timer o altro.

Nella giornata di ieri ci siamo soffermati sulle Storie di Instagram, che nonostante l'esplosione dei Reel restano il formato più utilizzato dagli utenti. Con il passare delle settimane però è in crescendo anche l'utilizzo dei Reel che sicuramente saranno tra i fenomeni della prossima stagione estiva.