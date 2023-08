Come condividere lo schermo su WhatsApp in videochiamata? È semplice

Dopo avervi spiegato come inviare foto in HD su Whatsapp, oggi andiamo ad affrontare un altro tema riguardante l’applicazione di messaggistica istantanea targata Meta, che da qualche settimana consente anche di condividere il proprio schermo durante una videochiamata.

La funzionalità è stata annunciata da Mark Zuckerberg ed è già disponibile ad alcuni su iOS, Android e Windows. Il rollout comunque terminerà nel corso delle prossime settimane quando sarà attivata per tutti.

Sostanzialmente non è necessario seguire molte procedure o fare chissà cosa. Nel momento in cui la vostra release di Whatsapp sarà pronta a questa funzione, durante la videochiamata in corso con una o più persone vedrete comparire un pulsante che se cliccato permetterà di condividere lo schermo del vostro smartphone, tablet o PC con gli altri interlocutori. La feature è particolarmente interessante dal momento che Whataspp, analogamente a quanto fatto da altre applicazioni di messaggistica istantanea, è utilizzata anche in ambito business e per chiamate lavorative.