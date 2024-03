Come condividere su TV con AirPlay? Le possibilità per iPhone e iPad

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo spiegato come vedere lo schermo dell’iPhone sulla TV attraverso il sistema AirPlay che come noto garantisce un’integrazione completa tra i dispositivi Apple e con le TV compatibili.

Proprio i modelli di smart tv compatibili con AirPlay, insieme ai Mac ed Apple TV, consentono di condividere i contenuti in riproduzione su iPhone ed iPad per vederli sullo schermo più grande.

Il sistema è molto semplice: ciò che bisogna fare è innanzitutto connettere il dispositivo alla stessa rete WiFi della smart tv, del Mac o di Apple TV. A questo punto non bisogna fare altro che aprire il contenuto (che sia un video, una canzone o una foto) e quindi toccare sul pulsante AirPlay che nella maggior parte delle applicazioni è presente direttamente nel player, ma in altre è raggiungibile tramite il pulsante “Condividi”. A questo punto, dal menù a tendina non dovrete fare altro che selezionare, sotto “AirPlay”, il dispositivo su cui volete far partire la riproduzione ed il gioco è fatto.

Apple nella documentazione ufficiale però spiega che alcune applicazioni potrebbero non supportare AirPlay, così come gli smart tv, sebbene la maggior parte dei modelli in commercio supportino a pieno la piattaforma di Apple.

Su Apple AirTag è uno dei più venduti di oggi.