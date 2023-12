Come condividere lo stato di WhatsApp su Facebook?

Meta già da diverso tempo ha implementato nelle proprie applicazioni la possibilità di condividere gli Stati automaticamente, senza doverli caricare manualmente. Oggi vi spieghiamo come fare per condividere lo stato di Whatsapp su Facebook.

Come spiegato direttamente nella documentazione ufficiale dell’applicazione di messaggistica istantanea, sia su Whatsapp per Android che iOS è possibile condividere gli aggiornamenti di stato di Whatsapp nelle storie di Facebook e su altre app.

Ciò che bisogna fare è innanzitutto abilitare la condivisione del proprio stato Whatsapp nelle Storie di Facebook. Tale procedura passa attraverso la conferma del proprio account Facebook su Whatsapp, da fare direttamente attraverso le impostazioni del social network.

Fatto ciò, su Android basta semplicemente toccare la scheda degli “Aggiornamenti” e dopo aver creato un nuovo Stato, nella stessa scheda bisogna fare tap su “Il mio stato”, quindi toccare sui tre puntini accanto all’aggiornamento di stato e quindi fare tap su “Condividi su Facebook”.

Se siete in possesso di uno smartphone con iOS, invece, dovete sempre spostarvi nel tab “Stato”, quindi in “Il mio stato” ed a questo punto dovrete fare click sui tre puntini posti orizzontalmente e quindi su “Condividi su Facebook”.

