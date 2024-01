Come configurare Accesso assistito su iPhone? Bastano pochi passaggi

Sono passati diversi mesi da quando Apple ha lanciato iOS 17 per iPhone. Ciononostante, svariate nuove funzioni del sistema operativo sono passate in sordina: è questo il caso di Accesso assistito, che aiuta le persone con disabilità cognitive ad utilizzare in autonomia gli smartphone di Cupertino. Ma cosa è Accesso assistito? E come si attiva?

La funzione Accesso assistito limita le funzioni dell'iPhone e aumenta le dimensioni degli elementi su schermo. Le funzionalità disponibili vengono inoltre semplificate e evidenziate dal sistema operativo, mentre la navigazione è semplificata: l'obiettivo è quello di dare modo agli utenti di capire subito quali operazioni possono svolgere e come svolgerle. Si tratta di una delle nuove feature di accessibilità di iPhone promesse da Cupertino nel 2022.

Per configurare Accesso assistito, dovrete recarvi nelle impostazioni dello smartphone, toccare "Accessibilità", dunque scendere fino ad "Accesso assistito" e, infine, selezionare l'opzione "Configura l'accesso assistito" e toccare "Continua". Fatto ciò, dovrete verificare l'ID Apple già presente sull'iPhone, inserendo la vostra password. Fate però attenzione: Apple consiglia di creare un ID apposito per la persona che userà lo smartphone con Accesso assistito. Non utilizzate il vostro ID Apple per un device destinato ad una persona terza, anche se può sembrare la via più semplice.

Dopo aver effettuato il login al vostro ID Apple, dovrete scegliere il layout delle app e le app da mostrare in Homepage. I layout disponibili sono due, ovvero "Righe", che organizza le app in un elenco, e "Griglia", con delle icone delle app di grandi dimensioni e di forma quadrata. Fatto ciò, potrete scegliere quali app mostrare nella pagina principale dell'iPhone: tra quelle disponibili ci sono Chiamate, Fotocamera, Musica e Messaggi, ma potete anche scaricare e installare software di terze parti, come Whatsapp, Facebook o Gmail.

Fatto ciò, potrete impostare il codice di sblocco dell'iPhone, assicurandovi che la persona a cui il device è destinato lo conosca, e impostare il Face ID o il Touch ID per un ulteriore livello di sicurezza. Dovrete poi impostare un secondo codice, che vi permetterà di attivare o interrompere la funzionalità di Accesso assistito, passando ad una visualizzazione normale delle app, che potrebbe tornarvi buona per scaricare nuovi software o eseguire il ripristino dell'iPhone. Fatto ciò, è tutto pronto: potete iniziare a usare lo smartphone con la funzione Accesso assistito!