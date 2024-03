Come configurare Apple Pay su iPhone? È un gioco da ragazzi su iOS

Anche in Italia è in crescita il numero di persone che si affidano ai pagamenti con carta e che ormai hanno abbandonato il denaro contante. Un ausilio importante a questa diffusione è arrivato da sistemi come Apple Pay, che è int egrato sugli iPhone ed Apple Watch e consente di utilizzare il chip NFC per effettuare i pagamenti.

La configurazione di Apple Pay su iPhone è molto semplice. Ciò che bisogna fare è semplicemente aprire l’applicazione Wallet preinstallata su iPhone, e quindi fare tap sull’icona + presente in alto a destra. A questo punto prenderà il via la configurazione, ma iOS per motivi legati alla sicurezza potrebbe richiedervi di effettuare il login con l’account Apple.

Ciò che dovete fare è semplicemente fare tap sull’opzione per aggiungere una nuova carta: avrete a disposizione l’opzione “Carta di Debito” e “Carta di Credito”. Il procedimento è molto semplice e consiste nello scansionare le carte fisiche facendo combaciare il riquadro ed i dati presenti su di esse. Attenzione però, nelle applicazioni delle banche sono presenti anche degli appositi tasti “Aggiungi ad Apple Wallet” che consentono di aggiungere la carta direttamente a Wallet e quindi renderla pronta per l’utilizzo su Apple Pay.

Si tratta senza dubbio di un’opzione molto utile e comoda, che rende ancora più intuitivo l’utilizzo dell’iPhone.

