Come configurare internet Ho? Ecco la guida per iPhone ed Android

Hai appena acquistato una SIM Ho ed hai fatto l'attivazione, ma ti sei accorto che non naviga su internet anche se la promozione è regolarmente pagata? Il motivo è semplice: probabilmente (anzi, sicuramente) non hai configurato la connessione, ma ci sono due modi per chiare.

Il metodo più semplice è chiamare dalla SIM il numero 42 11 13: riceverai un SMS sotto forma di notifica che procederà con l'installazione del profilo e ti consentirà di navigare in internet. Ovviamente ricordati che la connessione ad internet deve essere sempre attivata, così come il roaming.

In alternativa, è anche possibile configurare l'APN manualmente attraverso il tab impostazioni inserendo i seguenti parametri:

Nome nella connessione : ho-mobile

: ho-mobile APN : web.ho-mobile.it

: web.ho-mobile.it Nome utente : (campo vuoto)

: (campo vuoto) Password : (campo vuoto)

: (campo vuoto) Tipo MVNO: IMSI (richiesto solo da alcuni smartphone Android)

Se avete ancora problemi con la configurazione, o se il dispositivo comunque non si connette ad internet, consigliamo di riavviarlo e verificare. Nel caso in cui i problemi dovessero persistere, vi rimandiamo alla FAQ pubblicata sul sito di Ho per verificare di aver completato tutti i passaggi.

In alternativa, è possibile contattare l'assistenza tramite la Ho.fficina per ottenere tutte le informazioni del caso e per capire cosa non sia andato a buon fine.

Per i dettagli su come parlare con Ho, vi rimandiamo alla nostra guida.