Come si confrontano due documenti su Mac? Alcuni tool utili

Dopo avervi spiegato come convertire in PDF i file PPT su Mac, torniamo ora ad occuparci della gestione dei documenti su macOS con un'altra guida dedicata. A questo giro, vediamo come fare per confrontare due file diversi su Mac per verificare che non presenti copia-incolla e plagi. Gli strumenti a vostra disposizione sono molteplici!

Il confronto tra due file può essere estremamente utile per identificare plagi e copie di un documento all'interno di un altro, come parti del testo copiate e incollate da un articolo all'altro o da un libro ad un altro testo. Ora che la prassi di stilare documenti e resoconti tramite l'IA è diventata molto comune, insomma, potreste voler dare un'occhiata più approfondita ai file che vi passano per le mani - specie se siete degli studenti - per evitare accuse di plagio e di copia-incolla.

Il primo tool che potete utilizzare è Diffchecker, che è accessibile da Mac, PC Windows, iOS e Android tramite web app. Il procedimento è semplice: copiate il testo dal primo documento nel box di sinistra e quello del secondo documento nel box di destra. Fatto ciò, il software analizzerà i due testi e vi dirà se uno è una copia o un plagio dell'altro, identificando le aggiunte e le elisioni effettuate tra l'uno e l'altro. Diffchecker permette anche di modificare entrambi i testi per evitare problemi di qualsiasi tipo, il che lo rende estremamente versatile.

Un altro tool online molto utile è Text Compare: anch'esso funziona tramite web app ed è disponibile su tutti i principali sistemi operativi. L'interfaccia è meno user-friendly di quella di Diffchecker, ma l'analisi dei documenti è più profonda, arrivando a identificare i cambiamenti a livello delle singole lettere tra un documento e l'altro. Se avete bisogno di verificare la veridicità di un file, si tratta di un tool davvero utile.

Infine, un'altra alternativa è TextCompare. Vi consigliamo TextCompare per la sua versatilità: il tool (sempre disponibile via web) non permette solo di confrontare al volo documenti di testo, ma anche programmi e script in C++ e in CSS, tra le altre cose. Inoltre, l'UI può essere impostata in modalità scura e i due documenti possono essere visualizzati a frasi alternate, anziché uno a destra e uno a sinistra.