Come congelare un bicchiere d'acqua all'istante (esperimento estivo)

Oggi ti offriamo la possibilità di sperimentare un fenomeno che cade a pennello, visto il caldo che stiamo vivendo in questi giorni. Tuttavia, questa conoscenza non può esser applicata nel quotidiano ma avrete imparato una cosa nuova: ecco come congelare un bicchiere d’acqua!

Per prima cosa, mettere nel congelatore due bottiglie di plastica sigillate da 500 ml di acqua purificata, inclinate su un lato dello scomparto. Per acqua purificata non intendiamo il liquido ottenuto a seguito dell’ebollizione dell’acqua, ma ci riferiamo a quel liquido privo di qualsiasi contaminazione o elemento estraneo all’idrogeno e all’ossigeno.

Dopo 30 minuti, possiamo aggiungere una terza bottiglia. Lascia l’acqua per un totale di due ore e 15 minuti a raffeddare. Assicurati di non aprire il freezer durante questo lasso di tempo!

Dopo due ore e 15 minuti, apri delicatamente il congelatore e rimuovi con estrema attenzione il tappo della terza bottiglia. Se hai fatto tutto correttamente, l’acqua dovrebbe essere ancora liquida, ma ha una temperatura al di sotto del punto di congelamento. Ora versa in maniera chirurgica l’acqua nel bicchiere (aiutati inclinando quest’ultimo, non devi provocare alcun tipo di shock).

Ora arriva la parte più complessa: allontanati dal tuo bicchiere e inizia a tritare del ghiaccio, poi introduci un dito nella “infarinatura” e assicurati che almeno un cristallo sia attaccato al dito. Poi metti questo all’interno del bicchiere di prima e…

L’acqua dovrebbe iniziare immediatamente a solidificarsi! I cristalli di ghiaccio si diffondono nell’acqua congelandola in un modo a cui non siamo abituati. In realtà, bastava dare un colpo secco alla bottiglina di prima, affinché questa si congeli, ma in questo modo puoi fare il figo con i tuoi amici.

Bando alle ciance, è arrivato il momento di spiegarti cos’è successo: l’acqua del rubinetto è ricca di sostanze chimiche e impurità, è grazie a queste che il punto di congelamento è circa 0°C. L’acqua purificata, invece, può esser congelata a temperature inferiori al valore a cui siamo abituati, a condizione di prestare attenzione durante il processo.