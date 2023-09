Come connettere iPhone 15 via Ethernet? L'USB-C può fare anche questo

Dopo aver fatto il punto sui primi acquisti da fare per godere della porta USB-C su iPhone 15, continuiamo a spulciare le specifiche e novità offerte da Apple con il nuovo ingresso di iPhone 15. Interessante è la scoperta di MacRumors, e di alcuni lettori, che dimostra come l’USB-C apra le porte di iPhone a tanti utilizzi.

Alcuni lettori del popolare sito web infatti hanno scoperto che è possibile connettere iPhone 15 via Ethernet affidandosi proprio al connettore USB-C. Ciò che bisogna fare è trovare un adattatore, come quello mostrato nella foto in calce, e quindi spulciare il nuovo menù “Ethernet” che viene mostrato nell’app Impostazioni quando collegato: qui sono presenti tutte le opzioni del caso e le informazioni relative all’indirizzo IP e la configurazione.

Secondo quanto emerso, un iPhone 15 Pro collegato tramite Ethernet sarebbe riuscito a raggiungere una velocità di 800 Mbps in uno speed test. È chiaro che la connettività via WiFi continui a rappresentare l’utilizzo principale, ma in alcune circostanze affidarsi all’Ethernet potrebbe rappresentare un’ottima opportunità. A voi la scelta: mai come con iPhone 15, Apple mette tutto tra lemani degli utenti.