Come fare per conoscere l'intestatario di un numero telefonico?

Avete ricevuto una chiamata da un numero che non avete in rubrica telefonica e volete sapere di chi si tratta. E' successo a tanti e molti si pongono ciclicamente gli utenti: ovviamente il modo più semplice è richiamare il suddetto numero e chiedere spiegazioni, ma non tutti sono propensi a farlo. Quali alternative, quindi?

Il metodo più semplice è rappresentato dal sito web delle Pagine Bianche: si tratta sostanzialmente di un elenco telefonico online, che ci permette di capire a chi appartiene il numero. Basta cliccare su "Numero telefono" e nell'apposito campo inserire il numero telefonico. Il servizio funziona principalmente per le utenze fisse, a patto che l'intestatario abbia dato il consenso ad apparire nell'elenco telefonico, ma anche per quelle mobile.

Funzionano in maniera analoga le Pagine Gialle, che permettono di identificare i numeri di professionisti, aziende ed imprese. Anche qui, basta inserire il numero ed il gioco è fatto. I due siti web sono pressochè identici, ed a cambiare sono semplicemente i contenuti: Pagine Bianche si sofferma sugli utenti private, e Pagine Gialle su professionisti.

Sono disponibili anche servizi di terze parti come TrueCaller, a cui si può accedere tramite l'app per iOS ed Android ed è caratterizzato da un'enorme banca dati composta dalle segnalazioni degli utenti.