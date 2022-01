Come conoscere il numero di Tessera Sanitaria? Serve per il Green Pass ed il vaccino

Qualche giorno fa abbiamo spiegato come accedere alla Tessera Sanitaria attraverso la Carta Nazionale Servizi ed il sistema integrato nella Pubblica Amministrazione. Oggi spieghiamo come fare per conoscere il numero.

Il numero della Tessera Sanitaria infatti viene richiesto per il download del Green Pass e per effettuare la prenotazione del vaccino anti-Covid19, ed è l'elemento centrale del documento.

Se avete a disposizione il documento fisico, il numero della Tessera Sanitaria è indicato sulla riga 8 ed è composto da venti caratteri: i primi dieci servono per identificare l'ente che ha rilasciato la Tessera Sanitaria, mentre le ultime dieci sono uniche e relative al numero di serie individuale della stessa Tessera.

Se però non avete sotto mano la Tessera Sanitaria fisica e necessitate del numero, in vostro soccorso arriva ancora una volta il Sistema Tessera Sanitaria a cui si può accedere con lo SPID (almeno nel momento in cui stiamo scrivendo non sono disponibili i login tramite CIE e CNS): a questo punto una volta effettuato il login potete spostarvi nella pagina "Stampa Tessera Sanitaria" e quindi vi troverete di fronte la tabella in cui è presente il numero di tessera, la data di scadenza e lo stato.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile anche la nostra guida che spiega come avere la Tessera Sanitaria subito