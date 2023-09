Come si fa a conoscere persone su Telegram? Ecco l'opzione che non avete visto

Dopo avervi spiegato come risparmiare autonomia con Telegram, torniamo a dare un'occhiata ad alcune curiosità relative alla ben nota applicazione di messaggistica istantanea. Infatti, quest'ultima integra persino una funzione che permette di conoscere nuove persone presenti nelle vicinanze.

Sì, avete capito bene: come annunciato nel 2020 anche mediante il blog ufficiale di Telegram, nonché come potete vedere nello screenshot presente in calce, l'applicazione può potenzialmente essere utilizzata persino per incontrare nuovi amici (oppure "organizzare un appuntamento all'ultimo minuto per San Valentino", fanno sapere direttamente da Telegram).

Potreste non averlo notato, ma per dare un'occhiata a questa possibilità basta semplicemente, una volta avviata l'applicazione di Telegram per dispositivi mobili, fare tap sull'icona delle tre righe, presente in alto a sinistra, andando poi a selezionare l'opzione "Persone vicine". Una volta autorizzata l'app a ottenere la posizione, potrete dunque prendere visione della lista delle persone disponibili nella vostra zona.

Insomma, per quanto non siano poi così tanti gli utenti a conoscere questa possibilità, risulta di fatto possibile andare alla ricerca di altre persone avventurose in questo modo. È premendo sulla voce "Rendimi visibile" che potete mostrare il vostro profilo agli altri, in modo che siano in grado di trovarvi e inviarvi dei messaggi. Certo: non tutti potrebbero essere "in vena di avventure" e voler utilizzare questa funzione, ma ora siete quantomeno a conoscenza dell'esistenza del tutto.