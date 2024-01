Come contare i km in bici con iPhone? Si possono vedere i dati di Apple Watch

Le novità arrivate su Salute con iOS 17 sono molteplici, e si sono focalizzate soprattutto sull'integrazione tra l'app e l'assistente vocale di Apple, Siri. In parallelo, però, è stata anche implementata una nuova Attività in Tempo Reale che vi permette di monitorare i chilometri percorsi in bici utilizzando l'iPhone o l'Apple Watch.

Per avviare l'Attività in Tempo Reale, vi basterà collegare il vostro iPhone all'Apple Watch e iniziare un allenamento di ciclismo sullo smartwatch. Fatto ciò, prendere il vostro iPhone e, nella schermata di blocco, vedrete comparire la nuova Attività in Tempo Reale. Per avviarla, dovrete semplicemente cliccare su "Consenti": cliccando un'altra volta sull'UI della Live Activity, quest'ultima potrà essere visualizzata a schermo intero sul vostro dispositivo.

Sia dall'iPhone che dallo smartwatch, poi, potrete mettere in pausa l'allenamento, modificare i suoi controlli, interromperlo o nascondere l'Attività in Tempo Reale. Dall'interfaccia sulla schermata di blocco dell'iPhone avrete la possibilità di consultare "al volo" il tempo passato in sella alla bicicletta, mentre per vedere i chilometri percorsi vi basterà aprire la visualizzazione a schermo intero dell'Attività. In quest'ultima, inoltre, troverete anche dei dati relativi al dislivello percorso, al vostro battito cardiaco o alla vostra velocità media.

In totale, comunque, avrete cinque opzioni di visualizzazione diverse per l'Attività in Tempo Reale dell'allenamento di ciclismo sul vostro iPhone: scegliete quella che più vi attira e mettetevi in sella, perché una volta attivata potrete controllare gran parte dei vostri parametri biometrici direttamente dallo smartphone. Tutti i dati, ovviamente, resteranno visibili anche su Apple Watch. In ogni caso, vi ricordiamo che le Attività in Tempo Reale sono arrivate con iOS 16, perciò il vostro smartphone dovrà essere aggiornato a una delle release più recenti del sistema operativo di Cupertino per visualizzarle.