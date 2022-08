Come contattare l'assistenza DAZN? Le molte opzioni disponibili nella nuova stagione

Tra le tante novità introdotte quest’anno, in vista della nuova Serie A, troviamo anche l’attivazione del nuovo servizio di assistenza DAZN, il quale ha l’obiettivo di assistere gli utenti in caso di problemi con il servizio. Ma come si contatta il customer care?

Se si desidera parlare con un operatore, è possibile chiamare il numero telefonico +39 02 8295 8308 che è attivo durante la settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 23:00 e nei weekend dalle ore 12:00 alle 23:00.

In alternativa, si può utilizzare il canale WhatsApp al numero +39 3406473487, che come spiegato dalla stessa DAZN nella documentazione ufficiale, è disponibile dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 23:00.

Sul sito web dazn.com è possibile consultare la pagina “Guida” che faciliterà ulteriormente il reperimento delle informazioni e permette ricevere assistenza attraverso l’opzione “Chatta con noi” dalla pagina “Guida”. Infine, è attivo anche il canale Twitter @DAZNHELPITA e l’indirizzo email help@dazn.com, che chiaramente non garantiscono risposte immediate.

Per tutte le informazioni su come passare da DAZN Standard a DAZN Plus, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato che abbiamo pubblicato su queste pagine negli scorsi giorni. La procedura è comunque molto semplice e consente di effettuare la modifica nel giro di pochissimi minuti.