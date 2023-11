Come contrastare l'intelligenza artificiale? Gli artisti discutono di 'veleno digitale'

Mentre le autorità cercano di approvare dei regolamenti sull'IA con dei summit dedicati, la community degli artisti, degli illustratori e dei designer ha iniziato a parlare del cosiddetto "veleno digitale" per contrastare l'abuso delle proprie immagini per il training dell'Intelligenza Artificiale. Ma che cos'è questo "veleno digitale"?

La presenza di opere coperte da copyright nei database delle IA è ormai un dato assodato e criticatissimo non solo nel mondo dell'arte, ma anche in quello della letteratura e del giornalismo. Mentre il grosso degli artisti, degli accademici e degli scrittori si affida ai regolamenti internazionali, altri si stanno rivolgendo a dei tool capaci di "avvelenare" le IA che usano le proprie opere senza prima chiedere il permesso di sfruttarle.

Stando a quanto spiega il MIT Technology Review, il "veleno per l'IA" si chiama Nightshade, ed è un tool capace di alterare il risultato della generazione delle immagini da parte di IA quali Midjourney, DALL-E e Stable Diffusion dopo che queste ultime sono venute a contatto con un artwork "avvelenato". Nightshade è stato sviluppato da un team di ricercatori dell'Università di Chicago diretto da Ben Yanbin Zhao, docente di Computer Science presso il medesimo ateneo.

Attualmente, Nightshade non è disponibile al pubblico, ma secondo i suoi creatori esso sarà uno "strumento per bilanciare la differenza di potere tra le aziende che creano le IA e gli artisti online": una volta rilasciato, Nightshade potrà essere usato dagli artisti per "infettare" i propri artwork in modo da "avvelenare" le IA delle compagnie che fanno data scraping sulle immagini coperte da copyright.

All'atto pratico, l'obiettivo della ricerca dell'Università di Chicago è quello di usare Nightshade come un deterrente contro l'utilizzo incondizionato delle immagini protette dal diritto d'autore, convincendo le aziende dietro alle principali IA sul mercato a chiedere il permesso agli artisti (e a pagarli) prima di usare le loro opere, oppure di prestare il fianco alla possibile distruzione dei propri LLM.