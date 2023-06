Come si controlla Apple Vision Pro? Svelati i gesti a una e due mani

Mentre ancora restano diversi interrogativi sulle specifiche di Apple Vision Pro, gli ingegneri della Mela Morsicata hanno svelato come si potrà controllare il visore di Cupertino, facendo luce su quali e quanti saranno i comandi gestuali per il futuristico headset dell'azienda.

Durante una Developer Session che si è tenuta alla WWDC (consultabile gratuitamente sul sito web di Apple Developer), alcuni designer dell'azienda hanno delineato una serie di gesti specifici per controllare Apple AR. Inoltre, essi hanno spiegato quali effetti avranno queste gesture in termini di interazioni con le principali app preinstallate sul sistema operativo di Vision Pro.

In totale, gli ingegneri di Apple hanno svelato sei gesti diversi per Vision Pro, rispettivamente chiamati Tap, o "Tocca"; Double Tap, "Doppio Tocco"; Pinch and Hold, "Pizzica e Mantieni"; Pinch and Drag, "Pizzica e Trascina"; Zoom e Rotate, "Ruota". Le gesture verranno utilizzate insieme al movimento degli occhi per controllare Vision Pro e tutte le applicazioni presenti su quest'ultimo, dal momento che Vision Pro non ha controller fisici.

"Tocca" corrisponde al tocco tra il pollice e l'indice, ed è l'equivalente del tocco singolo su iPhone o del clic con il tasto sinistro su Mac e Macbook. "Doppio Tocco", invece, corrisponde a due tocchi rapidi tra pollice e indice, e può essere paragonato alla pressione prolungata dopo il singolo tocco su iPhone o al clic con il tasto destro su Mac e Macbook.

Invece, "Pizzica e Mantieni" servirà per sottolineare testi e altri elementi dell'UI. Trascinando un elemento dell'interfaccia utente, come la finestra di un'app, dopo averlo pizzicato, è possibile invece "scrollare" all'interno dell'applicazione o del documento aperto, un po' come si farebbe muovendo il mouse o il trackpad dopo aver cliccato su un software su Mac.

Infine, "Zoom" e "Ruota" sono gesti a due mani: si tratta di comandi piuttosto autoesplicativi, che possono essere utilizzati in tutte le principali app per ingrandire, rimpicciolire o ruotare i contenuti dell'UI, come schermi digitali, fotografie, video, testi e chi più ne ha più ne metta. Accanto ai gesti "base" (quelli a mano singola), ogni app potrebbe implementare una serie di gesture esclusive a due mani per i propri comandi specifici.