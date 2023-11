Come controllare se email e password sono finite nel dark web? La soluzione Google

I malintenzionati purtroppo si nascondono ovunque, come ci ha ricordato il documentario Netflix sul Cyberbunker. In un contesto in cui i data breach risultano più frequenti di quanto qualcuno possa immaginare, potrebbe dunque tornare utile effettuare in sicurezza un controllo relativo all'eventuale presenza dei propri dati sul dark web.

Più precisamente, usualmente in questo ambito a finire nelle mani dei malintenzionati possono essere informazioni come nome utente, indirizzo e-mail e password. Le violazioni di dati mirano infatti generalmente a questo tipo di dati, motivo per cui qualcuno potrebbe voler provare a dare un'occhiata a quanto risulta accessibile nei meandri di Internet.

Non è un caso che in ambito di sicurezza informatica si stiano diffondendo sempre di più strumenti di controllo del dark web, che consentono all'utente di effettuare delle scansioni automatiche mediante sistemi di terze parti, al fine di tenere sotto controllo la questione. In questo modo, l'utente può sapere, senza doversi in alcun modo collegare al dark web, se l'e-mail e le relative password sono state pubblicate in contesti in cui qualche malintenzionato potrebbe reperirle.

A tal proposito, è nientemeno che Google a offrire un servizio di questo tipo. Se disponete, infatti, di un account legato alla società di Mountain View, tutto ciò che vi basta fare è raggiungere la pagina di gestione del profilo Google, effettuare eventualmente il login, spostarvi nella scheda "Sicurezza", scorrere la pagina verso il basso e selezionare l'opzione "Esegui una scansione con Google One".

Al momento in cui scriviamo, l'opzione di scansione manuale, eseguibile poi mediante la pressione del pulsante "Esegui scansione", risulta gratuita. Insomma, in questo modo potete comprendere quali dati sono eventualmente finiti nel dark web nell'ambito dei data breach, mettendo successivamente in atto tutte le operazioni del caso per proteggere al meglio l'account.