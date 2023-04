Come controllare iPhone con mouse e tastiera? È possibile!

Il supporto per mouse e tastiera su iPad è arrivato già da anni, rivoluzionando l'esperienza di iPadOS per tutti gli utenti che utilizzano i tablet di Cupertino per la produttività. In pochi, però, sanno che è possibile controllare anche iPhone con mouse e tastiera esterni, a patto di toccare alcune impostazioni del telefono.

Come spiega l'apposita pagina del supporto Apple, gli iPhone possono essere collegati alla Magic Keyboard di Cupertino o ad ogni altra tastiera Bluetooth con una procedura non troppo diversa da quella che già si può utilizzare su iPad e che ricalca il pairing Bluetooth di un device non-Apple, come un paio di cuffie o uno smartwatch.

Innanzitutto, aprite le Impostazioni del vostro iPhone. Da qui, scorrete verso il basso fino a toccare le opzioni di Accessibilità: cliccate su queste ultime e si aprirà l'apposito sotto-menu delle feature aggiunte per l'accessibilità del telefono. Verso il fondo della pagina, troverete l'opzione "Tastiere". Toccate anche quest'ultima e vi troverete nella pagina delle impostazioni avanzate legate alle tastiere esterne.

Da qui, vi basterà attivare il toggle "Accesso completo con tastiera" per poter utilizzare qualsiasi tastiera fisica esterna con il vostro iPhone, a patto che quest'ultima possa essere collegata allo smartphone via Bluetooth. Nella stessa pagina, inoltre, trovate una serie di scorciatoie da utilizzare per rendere la vostra navigazione più semplice: per esempio, per andare avanti dovrete premere Tab, per andare indietro, invece, dovrete usare Shift + Tab.

Ovviamente, controllare un iPhone con una tastiera può essere complesso e anti-intuitivo, dal momento che quest'ultima non può replicare tutti i gesti che normalmente vengono effettuati con le dita. Per questo, Apple consiglia di utilizzare le tastiere esterne solo in casi particolari, per esempio qualora il touchscreen del vostro smartphone smettesse di funzionare o il display si rompesse.

Se invece volete collegare un mouse al vostro iPhone, dovrete recarvi nelle impostazioni Tocco e poi nel sottomenu AssistiveTouch. Attivate il toggle di AssistiveTouch: fatto ciò, potrete collegare il vostro mouse Bluetooth all'iPhone! La procedura, come abbiamo già spiegato, è la stessa che usereste per qualsiasi altro accessorio Bluetooth: recatevi nella sezione "Bluetooth" delle impostazioni e, se avete un mouse e una tastiera compatibili, potrete tranquillamente connetterli all'iPhone come se fossero delle cuffiette.