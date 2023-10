Come controllare un Mac da remoto? Non è poi così complicato

Siete degli utenti alle prime armi con il Mac? Non disperate! Se, dopo aver visto gli errori più comuni su Mac, avete ancora bisogno di aiuto, perché non far controllare il vostro Mac da remoto ad un amico, un parente o un tecnico che possa risolvere ogni vostro dubbio? Ecco come fare per controllare da remoto un Mac in modo del tutto gratuito.

Il metodo più semplice riguarda l'app Messaggi. Sì, avete capito bene: tramite Messaggi potete controllare un altro Mac da remoto, o quasi. Aprite l'app dal vostro Mac e cliccate la chat con il contatto che deve prendere il controllo del vostro Mac o di cui dovete controllare il dispositivo da remoto. Qui, cliccate sul pulsante "info" in alto a destra. Fatto ciò, troverete il pulsante "condividi": cliccateci sopra.

Qui, se il vostro contatto ha un Mac, vi appariranno due possibilità: "Chiedi di condividere lo schermo" e "Invita alla condivisione del mio schermo". La prima, una volta accettata dall'altra persona, vi permetterà di visualizzare lo schermo del vostro contatto. La seconda, invece, darà a quest'ultimo l'accesso completo al vostro desktop.

In entrambi i casi, l'utente che dovrà cedere il controllo del suo Mac potrà decidere se fornire il controllo completo dello schermo o se permettere all'altro di limitarsi ad osservare il desktop. Con la prima opzione, otterrete il controllo completo del Mac dell'altro utente (o gli fornirete quello del vostro device); con la seconda, invece, vi verrà data la possibilità di selezionare oggetti e menu, ma non di aprire file e cartelle: potrete farvi guidare da qualcun altro nella navigazione del sistema, ma questi non potrà prendere il controllo del vostro Mac e agire al posto vostro. Lo stesso, ovviamente, vale anche a parti invertite

La medesima procedura, comunque, funziona anche tramite FaceTime, perciò potete fornire preziosi consigli ad amici e parenti (o farvi aiutare da questi ultimi) in videochiamata! Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra mini-guida sui cinque programmi imprescindibili per Mac nel 2023.