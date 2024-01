Come controllare l'ossigeno nel sangue con Apple Watch? I modelli compatibili

Negli Stati Uniti, Apple ha rimosso il pulsossimetro da Apple Watch per scongiurare un possibile nuovo ban a causa dei brevetti. Fortunatamente, in Europa ed Italia il problema non si presenta e coloro che sono in possesso dello smartwatch hanno la possibilità di misurare i livelli di ossigeno nel sangue.

Tale funzionalità è presente su Apple Watch Series 6 e modelli successivi, oltre che su Apple Watch Ultra di prima e seconda generazione. Nel ricordare che, “le misurazioni dell'app Livelli O2 non sono pensate per essere utilizzate a scopo medico”, come spiegato direttamente da Apple nella documentazione ufficiale, ricordiamo che per accedere alla feature è necessario disporre di:

iPhone Xs e modelli successivi con le versioni più recenti di iOS

Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 1 ed Apple Watch Ultra 2 con l’ultima versione di watchOS

Ciò che bisogna fare è semplicemente aprire, direttamente su Apple Watch, l’applicazione “Livelli O2” e quindi appoggiare il braccio con il palmo della mano rivolto verso il basso su un tavolo o sulle gambe e tenerlo fermo per 15 secondi, fin quando il conto alla rovescia non termina.

A questo punto lo smartwatch fornirà una lettura dei livelli di ossigeno nel sangue, che comunque avvengono anche in background e si possono disattivare direttamente dalle Impostazioni di Apple Watch.