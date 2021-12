Come controllare password salvate su Google Chrome? Bastano pochi passaggi

Dopo avere visto come bloccare i cookie su Google Chrome, torniamo nel medesimo browser della società di Mountain View per rispondere a un’altra domanda frequente tra gli utenti: come controllare le password salvate? I passaggi non sono molti e non manca la possibilità di rimuoverle, oltre che di visualizzarle.

Per recarsi sulla schermata dedicata da PC bisogna aprire Google Chrome, cliccare sui tre puntini verticali in alto a destra e poi su Impostazioni. Visualizzata la nuova videata bisognerà recarsi su “Compilazione automatica” a sinistra e cliccare sulla voce dedicata alle password. Da smartphone il procedimento è molto simile: premere sui tre puntini in alto a destra, andare su Impostazioni e poi si troverà subito la voce “Password”.

Da PC vi verranno mostrati, oltre ai permessi per salvare le password ed effettuare l’accesso automatico con le credenziali memorizzate, anche i singoli siti con nome utente e password in maniera estremamente chiara. Cliccando sull’occhio vi verrà chiesta la password Windows come ulteriore misura di protezione e, successivamente, vedrete il codice memorizzato. Sui tre puntini accanto all’occhio, invece, troverete le opzioni di rimozione, copia e modifica della password stessa.

Da smartphone troverete la medesima lista, ma dovrete premere sulla singola scheda di nome utente e password per trovare le opzioni di copia, visualizzazione e cancellazione delle credenziali da Google Chrome. Entrambi i dispositivi avranno anche una sezione dedicata alla lista delle password compromesse: ciò avviene nel caso in cui un data leak abbia esposto le credenziali e Google abbia riscontrato la loro presenza su Chrome. Così facendo, potrete accedervi rapidamente e procedere con il cambio della password sul sito compromesso.

In precedenza abbiamo anche visto come svuotare la cache su Google Chrome.