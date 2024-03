Come controllare i permessi delle app su iPhone? Le varie possibilità

Apple ha puntato molto sulla sicurezza del proprio ecosistema e sulla possibilità, da parte degli utenti, di scegliere a quali dati possono accedere le varie applicazioni installate sugli iPhone. Dopo aver effettuato tale scelta al momento del primo avvio, però, è possibile controllare i vari permessi in maniera semplice.

Già da qualche anno, infatti, Apple consente di controllare se le app di terze parti hanno accesso alle informazioni memorizzate in Contatti, Foto, Calendario o altro.

Come dicevamo poco sopra, è possibile controllare in che modo le applicazioni utilizzano i permessi concessi direttamente attraverso l’applicazione Impostazioni ed il pannello “Privacy e Sicurezza”. Qui, vi basterà fare tap su “Resoconto sulla privacy delle applicazioni” per ottenere un recap delle applicazioni e capire in che modo queste stanno utilizzando i permessi ottenuti con tutte le informazioni sulle loro attività di rete.

Ovviamente, è possibile modificare tale accesso sempre attraverso l’applicazione “Impostazioni” e “Privacy e sicurezza”: vi basterà scegliere una categoria di informazione e quindi togliere il toggle (facendolo diventare bianco) dall’applicazione a cui si vogliono revocare i permessi.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo spiegato come disattivare SharePlay da iOS 17, la funzionalità che consente di condividere i contenuti in riproduzione con gli amici tramite FaceTime.