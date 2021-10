Come sarà controllato il Green Pass dal 15 Ottobre al lavoro?

Come noto, dal prossimo 15 Ottobre 2021 il Green Pass sarà obbligatorio sui luoghi di lavoro. Il Governo ha diffuso le indicazioni sui controlli che saranno effettuati, sia nel pubblico che nel privato.

Per quanto riguarda i privati, il nuovo DPCM prevede la possibilità per privati e Pubblica amministrazioni di utilizzare gli SDK attualmente disponibili, ma anche il sistema NoiPA ed il Portale dell'INPS per effettuare la verifica automatizzata del Green Pass. In questo modo viene scongiurata l'ipotesi di una verifica manuale con l'applicazione VerificaC19, che può comunque essere utilizzata.

Per le aziende il Ministero della Salute ha messo a disposizione delle "specifiche funzionalità per una verifica quotidiana ed automatizzata" che rivelerà solo il possesso di un Green Pass in corso di validità e non altre informazioni.

Nel documento si legge anche che "nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale Dgc, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde (vaccinazione, avvenuta guarigione o effettuazione del tampone)".

Per quanto riguarda i controlli, il decreto prevede che al fine di fare fronte ad esigenze di natura organizzativa "i soggetti preposti alla verifica del Green Pass possono chiederlo non oltre 48 ore prima". In fase di controllo è anche stabilito il divieto di conservare il QR Code.

Per tutte le informazioni su dov'è obbligatorio il Green Pass dall'11 Ottobre, vi rimandiamo al nostro approfondimento, mentre per capire come ottenere il Green Pass senza vaccino, è disponibile una guida ad hoc.