Come si converte un file PDF in Pages? Ecco alcuni metodi

Pages, la controparte Apple di Microsoft Office, è preinstallato su tutti i Mac e dispositivi Apple, motivo per cui il suo utilizzo è cresciuto in maniera importante nel corso degli anni. Di pari passo con tale adozione, sono aumentate anche le domande degli utenti su come accedere a determinate funzioni.

Se vi state chiedendo come fare per convertire un file PDF in formato Pages, c’è un sistema molto semplice ed immediato.

Pages non è uno standard open source, e per tale ragione le applicazioni che riescono ad interfacciarsi con l’app sono poche.

Per effettuare la conversione su Mac il procedimento è molto semplice:

Aprite il file PDF in Anteprima

Tramite la combinazione di tasti Command + A selezionate tutto il testo e fate click su “Copia” dal menù contestuale

Aprite Pages e create un nuovo documento

Incollate il testo ed aggiungete le immagini

Fate click su File e Salva dal menù in alto

Alternativamente, potete utilizzare l’app Automator per Apple che è integrata e gratuita:

Fate click su nuovo documento

Selezionate Applicazione e quindi su Scegli

Trascinate l’azione “Richiedi elementi del Finder” dal lato sinistro a quello destro

Selezionate i file PDF dalla barra laterale sinistra e quindi trascinate “Estrai testo PDF”

A questo punto in “Output” selezionate “Plain Text” se non volete alcuna formattazione o “Rich Test” per conservare la formattazione.

Una volta fatto ciò fate click su File e poi su Salva dal menù in alto.

Vi sarà richiesto di dare un nom all’app, che ritroverete nel Launchpad e che sarà sempre a volta disposizione.