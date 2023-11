Come convertire PPT in PDF da Mac? Alcune opzioni gratuite

Dopo avervi spiegato come modificare i file PDF su Mac, è giunto ora il momento di un'altra breve guida relativa ai file PDF sui PC di Apple. Sapete come si fa a trasformare una presentazione PPT in PDF? Ecco alcuni strumenti gratuiti che vi permettono di farlo!

Il primo è Keynote, l'app per le presentazioni di Apple. Keynote vi permette di modificare anche i file in formato PPT e PPTX, dandovi la possibilità di esportarli come dei documenti in formato PDF. Per farlo, vi basterà aprire in Keynote la presentazione che volete convertire e, da qui, cliccare su "File" e poi su "Esporta come". Fatto ciò, date un nome al file, selezionate la destinazione in cui salvarlo e selezionate il formato PDF per l'esportazione. Semplicissimo!

Un'altra possibilità è quella di utilizzare LibreOffice, una delle principali alternative gratuite a Microsoft Office attualmente in circolazione. Anche in questo caso, il procedimento per la conversione in PDF di una presentazione è semplice: aprite il documento in LibreOffice, poi cliccate su "File", su "Esporta" e infine su "Esporta come PDF". Selezionate la destinazione dove salvare il file e il nome da dargli, poi sarà il software a fare tutto da solo.

La terza alternativa è quella di usare Microsoft PowerPoint. Ebbene sì: anche se PowerPoint è a pagamento, alcune sue funzioni possono essere utilizzate in modo gratuito. In teoria, la conversione dei file in PDF non è tra queste, ma c'è un trucchetto per aggirare la limitazione.

Aprite il vostro file PPT o PPTX in PowerPoint e, anziché cercare il menu "Esporta", aprite "File" e poi scendete fino a "Stampa". Ovviamente non dovrete stampare la vostra presentazione: nella nuova finestra, aprite l'elenco delle stampanti e, tra le opzioni, troverete "Salva come PDF". Selezionatela e avviate la stampa: il file verrà convertito e salvato in PDF nella cartella download del vostro Mac.