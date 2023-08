Come convertire un video orizzontale in YouTube Shorts? Novità in arrivo

Se da un lato Google sta puntando su una maggiore sicurezza, ad esempio bloccando i link negli Shorts di Youtube, dall'altro sta dimostrando una particolare attenzione per questo nuovo formato "verticale", al punto da scommettere sulla monetizzazione e sullo sviluppo di strumenti ah hoc per creator.

In particolare, tra le novità in arrivo sulla piattaforma c'è anche un utile strumento che dovrebbe snellire enormemente il processo di conversione dei propri video tradizionali precedentemente caricati sulla piattaforma nel formato più adatto agli Shorts, da dare in pasto all'algoritmo per una diffusione ancora più capillare del proprio lavoro.

In pochi tap sarà possibile ritagliare, effettuare zoom e riposizionare il video, in modo tale da inquadrare esattamente ciò che si vuole mostrare su Shorts. Oltre a questo strumento, ci saranno altri cinque nuovi strumenti per Youtube Shorts, tra cui "Collab" per creare Shorts in modalità split screen per mostrare il proprio contenuto accanto a quello di un altro creator.

Inoltre, una delle novità più interessanti riguarda la possibilità di effettuare contenuti dal vivo anche in modalità verticale, quindi gli Shorts diventeranno Live andando a coprire quanto già proposto anche sulle piattaforme competitor TikTok e Instagram.

Infine, ci sarà spazio anche per l'interazione con la community con i nuovi sticker Q&A che consentiranno di ricevere e fare domande per coinvolgere i propri spettatori nel feed a scorrimento.