Come le cooperazioni spaziali stanno diventando vittime del conflitto russo-ucraino

L'invasione russa dell'Ucraina sta mettendo alla prova le strutture della collaborazione internazionale spaziale. Lo spazio è stato storicamente un luogo sorprendentemente collaborativo. Anche durante il culmine della guerra fredda, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti hanno preso decisioni reciprocamente vantaggiose per entrambe le nazioni.

Man mano che più nazioni hanno sviluppato le proprie agenzie spaziali, negli ultimi decenni del XX secolo, l'era della collaborazione internazionale nello spazio ha portato alla luce il suo fiore all'occhiello, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Un notevole sistema di accordi e leggi consente a più di una dozzina di paesi diversi di eseguire in orbita un'impresa scientifica così complicata. Ma come spiega David Kuan-Wei Chen, direttore esecutivo del Center for Research in Air and Space Law della McGill University in Canada, le conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina stanno mettendo alla prova questa cooperazione, con la Russia che minaccia di ritirarsi dalla ISS. "Come tutti gli accordi internazionali, queste disposizioni sono in atto per prevenire l'inutile escalation delle controversie politiche che minacciano di far deragliare completamente 20-30 anni di cooperazione senza precedenti nello spazio", afferma.

La ISS potrebbe essere la recente disputa spaziale di più alto profilo, ma negli ultimi dieci o due anni c'è stato un cambiamento sottile ma importante nel modo in cui le nazioni si avvicinano alle missioni nello spazio. Svetla Ben-Itzhak è professoressa di spazio e relazioni internazionali presso la Air University negli Stati Uniti e ha un nome per il sistema emergente. “In passato, avevamo singoli paesi in testa nello spazio. Tuttavia, ora la maggior parte dei paesi non agisce da sola. La tendenza è stata che anche i paesi che collaborano sul campo si uniscono per svolgere missioni specifiche nello spazio. Io chiamo queste formazioni blocchi spaziali", dice.

Invece di singoli paesi che collaborano a grandi missioni scientifiche, ora gruppi di nazioni alleate sono in competizione tra loro.