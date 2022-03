Come una avere copia cartacea della Tessera Sanitaria?

Continuiamo ad affrontare le questioni legate alla Tessera Sanitaria, un documento con cui nell’ultimo anno abbiamo imparato a prendere sempre più familiarità grazie ai vaccini ed il Covid19. In molti hanno scoperto di avere una Tessera scaduta o l’hanno smarrita. Ma come fare per ottenere una copia cartacea subito?

Il trucchetto è semplice, e fondamentalmente segue la procedura pubblicata su queste pagine che vi ha spiegato come visualizzare la propria Tessera Sanitaria online. Come dicevamo nel nostro approfondimento dedicato, ciò che dovete fare è semplicemente collegarvi al sito web del Sistema Tessera Sanitaria con le vostre credenziali SPID, direttamente nella pagina dedicata ai Cittadini. A questo punto non dovrete fare altro che spostarvi nella sezione personale e cliccare in alto sul pulsante “Stampa Tessera Sanitaria”: sarete reindirizzati ad una pagina contenente le informazioni sulla tessera sanitaria ed un tasto che consente di effettuare il download del file PDF fronte-retro e quindi la stampa.

Sempre tramite lo stesso sito è anche possibile richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria, mentre per quella con microchip (ovvero la Carta Nazionale Servizi) è necessario rivolgersi presso uno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate sparsi sul territorio nazionale.

In caso di Tessera Sanitaria scaduta, la spedizione a casa è automatica ed avviene a pochi giorni.