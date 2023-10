Come copiare più elementi su Mac? Ecco come avere due clipboard

Su queste pagine abbiamo a più riprese pubblicato approfondimenti sulle novità di macOS Sonoma ed in generale su macOS a cui non tutti potrebbero aver fatto caso. Quest’oggi ci soffermiamo su una novità molto utile: la possibilità di copiare su più appunti contemporaneamente.

Ovviamente, su Mac i comandi per copiare sono quelli classici:

Command + C per copiare

Command + X per tagliare

Command + V per incollare

Tuttavia, quando si copia un elemento, e poco dopo se ne copia un altro, quello precedente viene eliminato in automatico. macOS però consente di avere due clipboard in contemporanea dal momento che sono presenti due comandi nascosti che non tutti conoscono:

Control + K per tagliare

Control + Y per incollare

Sostanzialmente quindi è possibile copiare due cose: una con Command + C ed una con Control + K, per non perdere nulla.

Nel Finder è presente anche un comando che permette di visualizzare in qualsiasi momento gli elementi copiati e presenti nei propri appunti: basta cliccare su “Modifica” e quindi su “Mostra gli appunti”, per avere sempre a disposizione la lista degli elementi copiati.