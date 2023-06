Come copiare i sottotitoli in tempo reale su Windows 11? Non è difficile

Dopo aver visto come mettere i widget su Windows 11, scaviamo nei meandri del sistema operativo di Microsoft per rispondere a un'altra curiosità: ecco come copiare il testo dei sottotitoli in tempo reale.

Copincollare i sottotitoli è effettivamente una possibilità che potrebbe tornare utile a molti utenti. Purtroppo, allo stato attuale non è ancora possibile farlo attraverso una funzione nativa.

I sottotitoli in tempo reale sono disponibili su Windows 11 dalla versione 22H2 e consentono di sottotitolare audio e video in riproduzione sul dispositivo in uso.

Per attivarli, basta premere la combinazione Win + Ctrl + L, dopodiché dovrete scaricare il pacchetto dati e configurarlo. Una volta operativo e funzionale, possiamo passare alla parte relativa all'add-on che si occuperà di abilitare la feature.

Basta aprire vostro browser preferito: noi utilizzeremo Chrome. Sul Chrome Web Store non dovrete fare altro che installare il plugin Copyfish. Aggiungetelo al browser, attivatelo e inquadrate l'area dove appaiono i sottotitoli. In questo modo, il plugin OCR riconoscerà i sottotitoli in tempo reale e consentirà di copincollarli senza problemi.

In attesa di scoprire se mai questa funzione verrà implementata nativamente, ecco come potrebbe apparire Windows 11 su smartphone, un concept che porta gran parte del codice estetico del sistema operativo di Redmond anche sui dispositivi mobili.