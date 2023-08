Come copiare una tabella PDF in Excel? Si può fare

In attesa di scoprire quale sarà l'impatto dell'IA di ChatGPT all'interno di Office tramite Copilot, torniamo a scavare tra le funzionalità della suite Microsoft per la produttività con particolare attenzione ai fogli di calcolo e a come importare al loro interno tabelle presenti in altri file.

In particolare, parleremo di come convertire un PDF in un file compatibile con Excel e questa operazione può essere portata a termine anche manualmente.

Supponiamo che abbiate ricevuto un report di lavoro con una tabella, però in formato PDF, e vogliate trasformarla in un foglio di calcolo. Se avete Adobe Acrobat Pro il problema non si pone: vi basterà aprire il vostro file PDF con il programma della suite Adobe e seguire questo percorso:

File -> Esporta In -> Foglio di Calcolo -> Cartella di lavoro Microsoft Excel

Esistono anche metodi manuali per portare a termine questa operazione ma sono piuttosto macchinosi e lunghi da approcciare soprattutto se pensate di farlo in maniera sistematica. Esistono, tuttavia, numerosi strumenti online che vi permettono di portare a termine questa operazione in maniera semplice e immediata. Fra tutti, non possiamo fare altro che consigliare il tool online Adobe che vi consentirà di convertire PDF in Excel gratuitamente dopo aver effettuato l'accesso con il vostro account.

Un altro tool gratuito che potreste voler prendere in considerazione è I Love PDF, che consente di fare la stessa cosa caricando sul portale il file PDF che intendete convertire e scaricando poco dopo il Foglio di Calcolo elaborato.

Qualunque sia il risultato, ovviamente, il file andrà poi corretto nella dimensione delle caselle e nella formattazione sulla base delle nostre esigenze.