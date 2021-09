Come copiare il testo dalle foto con iOS 15 su iPhone ed iPad?

Tra le tante novità introdotte da Apple con il nuovo iOS 15 lanciato qualche giorno fa, troviamo anche la funzione "Live Text" che, come sapranno coloro che hanno seguito la presentazione ufficiale dell'OS, permette di "estrarre" e quindi copiare il testo presente nelle fotografie in galleria.

Il sistema operativo infatti è in grado di riconoscere il testo su qualsiasi tipo di superficie: si tratta di una funzionalità estremamente utile in quanto in questo modo si può facilmente copiare, ad esempio, la didascalia o il titolo di un libro direttamente dalla foto scattata con il proprio iPhone o iPad.

Precisiamo che questa feature funziona sia con le fotografie scattate con la lente di iPhone ed iPad che quelle salvate dal web: se andate su Google e scaricate un'immagine contenente una o più righe di testo, iOS 15 sarà comunque in grado di riconoscerla. Ovviamente lo stesso vale anche per gli screenshot.

Ma come si fa?

Il procedimento è molto semplice: una volta che avete nell'applicazione Foto l'immagine da cui volete estrarre il testo, vi basterà aprirla e quindi fare tap prolungato sulla riga che volete copiare. Se il testo è troppo piccolo e non riuscite a selezionarlo bene, potete anche sfruttare il pinch to zoom per ingrandire. Una volta selezionato, vi compariranno le varie opzioni copia, seleziona tutto, cerca, traduci e condividi.

Se volete selezionare subito tutto il testo, potete cliccare sul tasto presente in basso a destra nella foto, raffigurante un riquadro con i bordi tratteggiati e tre linee orizzontali.