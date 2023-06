Come ha fatto questa coppia a sposarsi sul ponte del Titanic nel 2001?

Come ben sappiamo, il Titanic è un transatlantico che affondò nel 1912 dopo aver colpito un iceberg e giace a circa 4 chilometri sotto la superficie dell'oceano. Il relitto è accessibile a chiunque abbia le risorse per raggiungerlo (così come ci dimostra la triste storia del Titan), ma come ha fatto questa coppia a sposarsi sul ponte nel 2001?

David Leibowitz e Kimberley Miller, una coppia di New York, ha deciso di legare i loro destini in un luogo insolito e carico di storia: il relitto del Titanic. Questa decisione ha suscitato molte polemiche, ma ha anche aperto un dibattito sulla conservazione e il rispetto dei luoghi di tragedie storiche.

Leibowitz e Miller hanno vinto un concorso indetto dalla compagnia di immersioni Subsea Explorer, che ha permesso loro di scendere fino al relitto del Titanic e di celebrare il loro matrimonio sul ponte della nave (all'interno di un sottomarino). La cerimonia è stata officiata dal capitano Ron Warwick, a bordo del vascello di ricerca russo Akademik Keldysh.

A causa delle limitazioni di spazio e delle preoccupazioni per la sicurezza, la coppia è rimasta in ginocchio durante la cerimonia, indossando tute ignifughe. Brian Ticehurst, storico del Titanic, ha definito l'evento "un insulto a tutte le persone che sono morte in quel luogo". Leibowitz, dal canto suo, ha respinto le critiche, affermando che non vedeva il relitto come un cimitero.

Le polemiche sono ritornata a galla dopo la recente implosione del sommergibile OceanGate Titan, poiché ci sono state ulteriori richieste da parte dei discendenti dei passeggeri del Titanic di cessare le visite al luogo del disastro.