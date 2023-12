Come coprire i graffi sullo schermo dello smartphone? Alcune possibilità

Meglio prevenire che curare, recita il detto. Meglio ancora proteggere lo smartphone dai graffi, ma può capitare anche ai più attenti di finire per rovinare il vetro del proprio device. Possiamo farci qualcosa prima dell'estremo rimedio di cambiare l'intero pannello?

Per prima cosa occorre chiarire che, se si tratta di crepe, c'è ben poco che si possa fare per ripristinare lo stato di integrità del vetro protettivo del vostro dispositivo. Al contrario, i graffi superficiali potrebbero essere in qualche modo ridotti con alcuni metodi più o meno professionali.

Per prima cosa, vi suggeriamo di utilizzare un panno e una soluzione per la pulizia del display per assicurarci che non si tratti solo di macchie particolarmente ostinate: è più frequente di quanto non possiate immaginare.

Se invece si tratta di graffi, potreste prendere in considerazione l'intervento di una struttura specializzata, se avete la fortuna di averne una nei paraggi. In alternativa, in rete potete trovare dei kit antigraffio specifici per smartphone che solitamente includono tutto il necessario per procedere in autonomia. Si tratta di kit che includono una soluzione abrasiva o lucidante specifica, che consente di livellare quelle microabrasioni che si creano in superficie.

Diffidate da soluzioni più amatoriali, che suggeriscono di utilizzare prodotti generici per la casa: potrebbero causare danni irreversibili al vostro dispositivo!