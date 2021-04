Ecco come e cosa piove sugli altri pianeti del nostro Sistema Solare

Alcune caratteristiche della Terra possono essere trovate anche sugli altri pianeti del nostro Sistema Solare. Una di queste è la pioggia, ma non solo acqua: su Marte nevica anidride carbonica, su Titano le precipitazioni avvengono sotto forma di metano, su Venere acido solforico e, infine, su Nettuno potrebbero piovere diamanti.

Secondo una nuova ricerca di un team guidato da Kaitlyn Loftus, dell'Università di Harvard, tutte le gocce, indipendentemente dal materiale, hanno all'incirca le stesse dimensioni. Così, gli scienziati hanno calcolato le dimensioni delle goccioline sugli altri corpi celesti. Il risultato? In generale, la grandezza delle gocce di pioggia è simile a quella della Terra.

Il materiale di cui sono composte le precipitazioni, infatti, non ha avuto un impatto particolarmente grande sulle dimensioni delle gocce. Stesso discorso vale anche per i pianeti gassosi (come Giove e Saturno) del nostro quartiere galattico. Ad esempio, su Titano, la grandezza della goccia di pioggia sarebbe solo del doppio di quelle del nostro pianeta, nonostante le grandi differenze che esistono tra i due.

Perché esiste questa sorta di "uniformità"? Non è ancora chiaro, ma si pensa che abbia a che fare con la densità e la tensione superficiale del materiale. Secondo gli esperti capire questa differenza potrebbe, un giorno, essere importante per capire come si formano le gocce di pioggia su altri pianeti, così da comprendere le atmosfere degli esopianeti.