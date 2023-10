Ecco come costruire degli occhiali per vedere l'eclisse in sicurezza

Il 14 ottobre, il cielo sarà teatro di un raro spettacolo: un'eclissi solare "anello di fuoco". Questo fenomeno avviene quando la luna copre fino al 90% del disco solare, lasciando visibile solo un luminoso cerchio ardente.

Attenzione però, osservare direttamente il sole, anche durante un'eclissi, può causare gravi danni agli occhi. Fortunatamente, esiste un modo sicuro e fai-da-te per godersi lo spettacolo: costruire degli occhiali solari. Per realizzare questo strumento, avrai bisogno di pochi materiali facilmente reperibili in casa: una scatola (ad esempio una scatola di scarpe), un pezzo di carta stagnola, un foglio di carta bianca, del nastro adesivo, uno spillo e un taglierino.

Inizia tagliando un piccolo foro, di circa 2,5 centimetri di diametro, in un'estremità della scatola. Copri il foro con la carta stagnola e, utilizzando lo spillo, crea un piccolo buco al centro della stagnola. All'interno della scatola, sul lato opposto al foro coperto dalla stagnola, fissa un pezzo di carta bianca: sarà lo schermo su cui proiettare l'immagine del sole.

Infine, taglia un altro foro, sempre di 2,5 centimetri, su un lato della scatola, in modo da poter osservare l'immagine proiettata sulla carta bianca. Una volta completato il visualizzatore, sei pronto per l'eclissi! Porta il tuo strumento all'aperto in una giornata di sole e allinealo con la sua ombra, in modo che la luce solare entri attraverso il foro con la stagnola.

Il video che troverete qui sopra vi spiega passo passo e facilmente come farlo!

Guardando attraverso il secondo foro, vedrai un piccolo cerchio luminoso proiettato sulla carta bianca: è il sole! Durante l'eclissi, potrai osservare l'ombra della luna passare davanti al sole, il tutto in totale sicurezza per i tuoi occhi. Ricorda sempre: mai guardare direttamente il sole senza una protezione adeguata... Gatsu ci ha perso un occhio per questo motivo!