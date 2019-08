Come costruire un Wormhole in alcune semplici mosse

Chi non vorrebbe un wormhole? C'è una piccola difficoltà tecnica, però: i wormhole, che sono curve nello spazio-tempo così estreme da formare un tunnel di collegamento tra due punti (anche molto distanti) nello spazio, sono molto instabili. Non appena si invia anche un singolo fotone nel buco, collassa più velocemente della velocità della luce.

Ma un recente articolo ha trovato il modo di costruire un wormhole quasi stabile che sì, collassa, ma abbastanza lentamente da poter inviare messaggi, e potenzialmente anche cose, prima del collasso. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono un paio di buchi neri e alcune stringhe cosmiche infinitamente lunghe. Fatto?



Secondo la teoria della relatività generale di Einstein, massa ed energia deformano il tessuto dello spazio-tempo. E una configurazione speciale di materia ed energia consente la formazione di un tunnel, una scorciatoia tra due posti distanti dell'universo.



Questi wormhole sono comunque incredibilmente instabili. Tuttavia, con un po' di massa negativa si possono contrastare gli effetti destabilizzanti della materia normale che prova a passare attraverso il wormhole, rendendolo attraversabile.



Si, avete ragione, la materia con massa negativa non esiste, serve un nuovo piano.



Cominciamo con il wormhole stesso. È teoricamente possibile collegare un buco nero a un buco bianco (una regione teorica dello spazio in cui nulla può entrare), creando un wormhole. Quindi, in questo modo, invece di essere schiacciati, possiamo passare dall'altra parte in modo innocuo.



Oh, ma neanche i buchi bianchi esistono. Troppe pretese.



Per fortuna, c'è una risposta: un buco nero carico. I buchi neri possono trasportare una carica elettrica (raro ma possibile). L'interno di un buco nero carico è un posto strano, ma gli consente di formare un ponte verso un altro buco nero carico (con carica opposta).



Questo potrebbe effettivamente esistere.



Ci sono però due problemi. Uno, è ancora instabile. L'altro è che i due buchi neri caricati in modo opposto saranno attratti l'uno vero l'altro, tutto inutile.



Una potenziale soluzione: stringhe cosmiche.



Le stringhe cosmiche sono difetti teorici nel tessuto dello spazio-tempo. Sono oggetti veramente esotici, non più larghi di un protone ma estremamente lunghi. Incontrandoli per lo spazio, ci taglierebbero a metà, ma non preoccupiamoci troppo: non siamo nemmeno sicuri che esistano.



Tuttavia, non c'è motivo per cui non possano esistere.



Hanno un'altra proprietà molto utile quando si tratta di wormhole: enorme tensione. La tensione nella stringa impedisce che i buchi neri carichi vengano attratti tra loro, tenendo le due estremità del wormhole molto distanti tra loro.



Una stringa cosmica tiene le estremità aperte, ma non impedisce al wormhole di collassare se lo utilizziamo. Quindi, usiamo un'altra stringa cosmica.



Quando le stringhe cosmiche sono chiuse in un ciclo, oscillano. Queste vibrazioni, quando sintonizzate proprio nel modo giusto, possono far sì che l'energia dello spazio vicino diventi negativa, agendo come all'interno del wormhole, stabilizzandolo.



Un team di fisici teorici ha dato istruzioni dettagliate per costruire proprio un tale wormhole. Chissà se vivremo abbastanza da vederne uno?