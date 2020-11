Ecco come la COVID-19 potrebbe devastare alcune specie di mammiferi marini

Non sono solo le grandi scimmie ad essere in pericolo dalla nuova infezione portata dal virus SARS-CoV-2, ma anche alcune specie di balene, foche e altri mammiferi marini. Il motivo? Colpa delle acque reflue che filtrano nei loro habitat.

In uno studio pubblicato su Science of the Total Environment, un team ha descritto i mammiferi marini vulnerabili al coronavirus. Esaminando gli amminoacidi chiave a cui il virus si lega, gli esperti hanno scoperto che c'erano somiglianze sorprendenti tra quelli negli esseri umani e quelli di diversi mammiferi marini, come delfini, balene beluga, foche e lontre marine.

Il team, inoltre, ha scoperto che almeno 15 specie di mammiferi marini sono suscettibili alle infezioni da SARS-CoV-2 a causa dei loro recettori ACE2, la proteina fondamentale necessaria per il virus per entrare e infettare la cellula. "Molte di queste specie sono minacciate o in grave pericolo", afferma Graham Dellaire, direttore della ricerca presso il Dipartimento di Patologia di Dalhousie. "In passato, questi animali sono stati infettati da coronavirus correlati che hanno causato sia malattie lievi che danni al fegato e ai polmoni potenzialmente letali".

Gli studi hanno dimostrato che il SARS-CoV-2 viene escreto nelle feci, può sopravvivere in acqua fino a 25 giorni ed è stato rilevato nelle acque reflue non trattate. Ad esempio, a giugno il virus è stato rilevato in un fiume in Ecuador, dove le acque reflue non trattate vengono immesse direttamente nelle acque naturali.

Ad oggi non ci sono stati casi documentati di SARS-CoV-2 nei mammiferi marini, ma sia i delfini che le balene beluga sono stati infettati in passato da coronavirus correlati.