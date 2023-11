Come si crea una clip su YouTube? È molto semplice da Android

Al netto dell'introduzione della sezione Per te su YouTube, vale la pena soffermarsi anche su funzionalità già disponibili al giorno d'oggi nel contesto della piattaforma di Google. A tal proposito, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla possibilità di creare clip.

A tal proposito, nonostante questa pratica possa sembrare per certi versi meno diffusa rispetto a quanto avviene, ad esempio, su Twitch (dove le clip sono "parte integrante" dei canali), la procedura da seguire risulta in realtà molto semplice, sapendo dove guardare. Potrebbe insomma interessarvi aprire innanzitutto l'app di YouTube per dispositivi mobili, come quella ottenibile dal Play Store di Google.

Una volta fatto questo, tutto ciò che dovrete fare è banalmente avviare la riproduzione del video di vostro interesse, ovvero quello da cui volete "estrarre" la clip. Una volta fatto questo, noterete che sotto al titolo, alla descrizione e alle indicazioni relative al canale in cui il video è stato caricato, compaiono dei pulsanti di gestione (si va dai "Mi piace" alla condivisione del video).

Scorrendo, dunque, questi ultimi verso destra, in molti contesti è possibile trovare l'opzione "Clip". Quel che accade dopo aver premuto su quest'ultimo pulsante è che compare a schermo un'interfaccia in cui viene mostrata in alto una porzione di video, usualmente di 15 secondi. Dopo aver dunque selezionato, tramite la timeline presente in basso, il momento che si vuole "salvare", basta dare un titolo e premere sul tasto "Condividi clip" per farla girare. Insomma, non c'è nulla di troppo complesso, anche se magari potrebbe interessarvi approfondire le linee guida ufficiali di Google sul creare e gestire clip per maggiori dettagli.