Come si crea un prodotto di design? Il caso delle cuffiette HUAWEI FreeClip

A metà di quest'anno pensavamo che il trono per gli auricolari più "strani" dell'anno sarebbe andato a HUAWEI, dopo aver provato i nuovi HUAWEI FreeBuds 5 col loro particolare design a fagiolo. Colpo di scena, perché ai titoli di coda di questo rocambolesco 2023 è stata HUAWEI a superarsi da sola.

I nuovi HUAWEI FreeClip, infatti, sono l'ennesima dimostrazione che se si vuole è ancora possibile innovare e rinnovarsi, a volte cambiando muta e tante altre agendo più nel profondo, nel form factor.

A livello di gadget tecnologici e indossabili, il 2023 di HUAWEI è stato senza dubbio esaltante, lasciandoci più di una volta a bocca aperta. Segno evidente di come il gigante asiatico abbia ritrovato la sua ispirazione e la voglia di tornare a dominare il mercato con le sue intuizioni. I nuovi FreeClip non solo soltanto una trovata di design, perché a cambiare è tutto il formato, trasformando quelli che solitamente sono solo dei noiosi auricolari in un accessorio alla moda, che può essere integrato nel proprio look proprio come degli orecchini, grazie al design C Bridge che consente di agganciarli lateralmente all'orecchio esterno.

Già disponibili su HUAWEI Store al prezzo di 199,90 euro, i nuovi FreeClip sono disponibili in colorazione Black e Purple, con astuccio in dotazione e tante chicche tecnologiche, tra cui la cancellazione del rumore tramite IA, la resistenza ai liquidi IP54 e la connessione simultanea multi-device.

Quanto all'autonomia, HUAWEI promette fino a 8 ore di ascolto, che diventano 36 se si sfruttano le ricariche extra consentite dall'astuccio in dotazione.