Come si crea una Routine con Alexa? Può tornare utile per la smart home

In attesa di scoprire se realmente Alexa sarà capace di mappare la casa, è bene concentrarsi sulle sue già ottime e interessanti feature. Una delle più apprezzate riguarda le Routine: ma di cosa si tratta esattamente?

Utilizzare Alexa esclusivamente tramite comandi vocali estemporanei equivale a scalfirne a malapena la superficie. Questo perché tra routine e skill, la Smart Home può diventare ancora più avanzata e per certi versi anche automatizzata.

Le Routine sono delle combinazioni di comandi che, una volta creati e opportunamente impostati, consentono di programmare le abitudini della propria casa senza necessità di intervento umano e, quindi, di impartire singoli comandi. Questo è particolarmente applicabile alla sveglia, che in una casa smart coincide con vari comandi per alzare le tapparelle e per impostare il termostato o il condizionatore alla temperatura preferita.

In questo scenario, vi basterà impostare una routine che risponde al comando vocale "Alexa, buongiorno" per far partire la combinazione di comandi che preferite, tra illuminazione, temperatura e accensione di dispositivi collegati alla rete.

In alternativa, si possono impostare delle routine completamente automatizzate, che si innescano a una determinata ora del giorno oppure mediante l'interazione con un determinato dispositivo smart (ad esempio, se si apre una finestra collegata a un allarme centralizzato smart, si può far spegnere il condizionatore).

Per creare una routine, non dovrete fare altro che scaricare l'app Alexa sul vostro smartphone, configurare la vostra casa smart e, una volta terminato, premere sul tasto "Altro" in basso a destra. A questo punto scegliete l'opzione "Routine" e scegliete con quale tipo di comando attivarla nel campo "Quando questo accade" (per la voce, potrete usare un campo di testo per digitare ciò che poi direte a voce), mentre il set di comandi da eseguire potrà essere impostato tramite il campo "Alexa eseguirà le seguenti azioni".