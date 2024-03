Come creare un Android bot personalizzato? Una simpatica novità da Google

Google sta puntando molto sull'immagine del suo robottino verde, rinnovandolo per renderlo più vivace e personalizzato. Tutto inizia nel 2023, quando c'è stato un massiccio rebranding di Android dal nome alla mascotte.

In questo inizio di 2024, però, è arrivata un'altra novità che consente di rendere ancora più personale la propria esperienza con Android e il proprio rapporto con il robottino che ne rappresenta l'immagine. È evidente che Google voglia farci fare ancora più amicizia con il suo simpatico androide, accettando addirittura di mettere da parte il suo classico colore verde. Ebbene sì, perché attraverso questa pagina ufficiale di Google è possibile dare un tono tutto suo al vostro avatar Android, a partire dal colore della "scocca".

Potete decidere di confermare il suo tipico verde oppure sbizzarrirvi con le varie opzioni a disposizione. Il menu è semplice e intuitivo e in pochi clic potrete personalizzarlo aggiungendo vestiti e accessori che più rispondono alle vostre passioni e al modo in cui pensate che il robottino possa rispecchiare le vostre abitudini. L'idea è partita dal MWC 2024 di Barcellona, come spiega Google nella pagina. Nel nostro caso, il giallo della sezione Tech era praticamente obbligatorio, insieme a un borsello in cui tenere cacciaviti e cavetti pronti ad aiutarci al bisogno. Immancabile anche l'occhialone nerd, vero tocco di classe!